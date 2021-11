Paraibano Rabicó enfarta e morre após jogo pelo Gauchão

Site futeboldaparaiba.com Rabicó foi um dos maiores pivôs de futsal da história do esporte

Morreu nesta sexta-feira (1), de infarto depois do final da partida entre Assaf e A.Carlos Barbosa, o craque Rabicó, jogador paraibano que fez história no futsal brasileiro.O jogo foi realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, válido pelo Campeonato Gaúcho da primeira divisão.José Carvalho da Cunha Júnior, 39 anos, um dos maiores jogadores de futsal da historia da Paraíba, ficou conhecido como Rabicó.Ele era natural de João Pessoa, e iniciou a carreira como jogador de futebol de campo no IBIS da Torre, time presidido por Dimas Medeiros, mas, logo destacou-se no cenário do futsal Paraibano jogando por equipes como o Cabo Branco, São Gonçalo e outras.O Jogador logo ganhou o mundo por ser dono de um futebol de alto nível e destacou-se com passagens pela Seleção Brasileira de futsal e Barcelona, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Votorantin, Flamengo, Rio Verde, Santa Fé, entre outros.Como foiNa sexa-feira, ainda em quadra,o craque que inclusive já fazia planos de aposentadoria, sofreu um mal súbito e caiu desacordado no momento em que concedia entrevista aos repórteres, iniciando grande preocupação de jogadores, comissão técnica e torcedores.Levado com urgência ao Hospital Santa Cruz, localizado a 170 km da capital Porto Alegre, o pivô não resistiu.Integrante da Seleção Brasileira na década de 90, Rabicó era considerado um dos ídolos da torcida do Assaf, time em que realizava sua segunda passagem e onde conquistou o vice-campeonato da Série Bronze em 2006.Nesta sexta-feira, o pivô participou da derrota por 6 a 3 diante da ACBF e foi o responsável pelo último gol de sua equipe na partida. A diretoria do ASSAF clube que defendia, aguarda os familiares que residem em João Pessoa, para o translado do corpo até a capital Paraibana onde ele será sepultado. A Paraíba perde um dos seus maiores nomes no Futsal.