André põe o Brasil na Copa do Mundo de Beach Soccer O potiguar fez os gols da vitória sobre a Argentina, 3 a 1, na semifinal das Eliminatórias no Uruguai, garantindo a vaga à Copa nos Emirados Árabes.

O Brasil está na final das Eliminatórias da Copa do Mundo de Beach Soccer - a equipe bateu a Argentina, 3 a 1, na tarde deste sábado (14) em Pocitos (Uruguai) ; os gols do Brasil foram marcados pelo potiguar André.



Com este resultado, o Brasil não somente se classificou à final das Eliminatórias, como garantiu uma vaga à Copa do Mundo da modalidade que será disputada na cidade de Dubai (Emirados Árabes).



Amanhã (15) às 15h15 o Brasil decide o título das Eliminatórias contra o anfitrião Uruguai, que na semifinal venceu o Equador (6 a 2) e tambpem conquistou sua vaga à Copa.