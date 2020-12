Natal abre inscrições para contratação de 62 médicos Inscrições começam nesta quarta (18) e seguem até o dia 24. Há vagas para clínico geral, pediatra, psiquiatra e ginecologista/obstetra. Salário chega a R$ 4 mil.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Natal abre nesta quarta-feira (18) o período de inscrições de um processo seletivo para contratação temporária de 62 médicos em quatro especialidades. Os salários são de R$ 4 mil (correspondente a carga horária de 40 horas semanais) e de R$ 2 mil (20 horas semanais). As inscrições seguem até o dia 24 deste mês.



Ao todo são oferecidas 38 vagas para clínico geral, 12 para pediatra, quatro para psiquiatra, e oito para ginecologista/obstetra. As vagas são destinadas para desempenho de atividades nas Unidades de Pronto Atendimento, Unidades Básicas e Programa Saúde da Família de Natal.



Segundo portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta, poderá concorrer qualquer profissional “que não seja servidor público municipal, na forma prevista pela Lei 5.543 de 19 de janeiro de 2004, desde que possuidor de diploma de nível superior, na área de medicina, devidamente registrado no Conselho de seu órgão de classe”.



Não podem concorrer candidatos que já tenham sido contratados temporariamente pela SMS por um período de dois anos. O processo seletivo consistirá de uma única fase de análise curricular.



A jornada de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais, podendo ser cumprida em regime de plantão, no caso de pronto atendimento, de acordo com as normas vigentes para esta categoria.



Os interessados devem efetivar a inscrição na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no edifício Ducal Center, Centro de Natal. O candidato terá que preencher uma ficha de inscrição e apresentar: RG, CPF, diploma de graduação devidamente autenticado, CRM e um currículo vital.



O prazo de validade do processo seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário, até o limite de dois anos.