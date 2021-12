Encontro dos governadores do Nordeste será na sexta-feira

Valdemir Alexandre Wilma de Faria deve aproveitar o encontro para pedir socorro ao governo federal.

Participarão do encontro os ministros Fernando Haddad (Educação), Geddel Vieira (Integração Nacional) e Mangabeira Unger (Fazenda), além do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Antônio Coutinho.Dos governadores do Nordeste, apenas Roseana Sarney (PMDB), do Maranhão, avisou que não viria por problemas de saúde.Serão discutidos a antecipação dos recursos do Fundeb, a operacionalização das vias de crédito pelo BNDES e o Projeto Nordeste. Na ocasião, também será anunciada a instalação do escritório regional em Natal do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA).Mas ponto mais esperado do encontro será mesmo a participação de Geddel Vieira, que visita o estado num momento em que as enchentes provocadas pelas chuvas já atingiram cerca de 35 mil pessoas no interior."A governadora fará uma exposição da situação e pedirá um apoio do governo federal para o socorro das vítimas e também para reestruturação das cidades", informou o secretário de Comunicação, Rubens Lemos Filho.O governo ainda não sabe de quanto será o pedido. Ano passado, dos R$ 98 milhões solicitados por Wilma de Faria, apenas R$ 7 milhões foram enviados pela União.Os governadores de Paraíba, Ceará, Maranhão e Piauí, que também calculam milhares de desabrigados, devem fazer coro com a governadora.