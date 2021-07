Ministério Público atua na defesa do interesse coletivo Para o presidente da OAB/RN, criação do MP foi a grande contribuição da Constituição à sociedade. Nominuto inicia série sobre eleição para procurador geral de Justiça.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Paulo Eduardo, disse que dentre as várias competências do Ministério Público, a principal atribuição é a defesa dos direitos coletivos.



“Essa é a grande contribuição dada pela Constituição Federal à sociedade”, afirma. O presidente da OAB comenta: “Primeiro, o Ministério Público deve representar a instituição. Além disso, tem que cuidar da parte administrativa”.



Segundo ele, após a Constituição, o Ministério Público passou a ter outras atribuições que beneficiaram a sociedade. “Antes, o MP funcionava apenas como fiscal da lei”.



De acordo com artigo 127, da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



São funções institucionais do MP, promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas.



Eleição

A eleição para Procurador-Geral de Justiça será na próxima sexta-feira (17), das 9h às 15h, em Natal, na Procuradoria Geral de Justiça e em Mossoró, na sede das Promotorias de Justiça.



O processo eletivo será por meio de urna eletrônica e o próximo Procurador-Geral de Justiça terá um mandado de dois anos.



Na disputa, estão dois candidatos: os promotores, Manoel Onofre de Souza Neto e Jovino Pereira da Costa Sobrinho.



Procurador

O atual ocupante do cargo, José Augusto Peres, foi procurado pela reportagem do Nominuto para falar sobre sua gestão à frente da Procuradoria Geral de Justiça.



No entanto, a assessoria de imprensa da instituição informou que o procurador geral só deve se pronunciar sobre o período em que desempenhou a função após a realização do pleito.