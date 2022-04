Se fosse filha minha, eu enlouquecia, diz Osvaldo sobre morte de Maisla

Abelardo Nunes

Confira abaixo a entrevista completa concedida ao portal Nominuto.com

Osvaldo Pereiraaona tarde desta segunda-feira (18) na penitenciária estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.“Não matei a Maisla. Não há como ninguém provar isso contra mim porque não fui eu quem fez. Estou com minha consciência tranquila”, falou o principal suspeito do crime que chocou a população potiguar. Maisla foi assassinada a facadas e em seguida teve o corpo esquartejado em 11 pedaços. Há indícios de que ela também tenha sido violentada sexualmente.“A polícia colheu meu sangue e amostras da minha saliva. Com isso, eles vão ver que não tive nada a ver com esse caso e eu serei inocentado. Tudo isso não passa de uma grande injustiça”, falou Osvaldo.Perguntado sobre o porquê de a família de Maisla apontá-lo como principal suspeito do crime, Osvaldo disse que ocorre porque a mãe da estudante, a dona-de-casa Marisa Santos, tem “uma raiva antiga” dele. “Em 2005, um pastor da igreja Adventista do7º Dia me afastou porque algumas mulheres me acusaram de aliciar umas meninas, mas isso nunca foi provado. Tanto que dois anos depois voltei para igreja”.Osvaldo disse que nunca teve relações sexuais com crianças. “Deus me livre de fazer isso. Quem faz uma coisa dessas tem que pagar. Peço à polícia que continue investigando porque eles vão chegar ao verdadeiro criminoso e ele vai pagar pelo o que cometeu”.Ela frisou que não tem parceira fixa, mas que faz sexo regularmente com adultas. “Depois que perdi minha mulher em um acidente de trânsito em Rondônia nunca mais tive uma parceira fixa. Mas não posso negar que me relaciono com mulheres, até mesmo porque é uma necessidade física. Mas nunca fiz nada com menores de idade”.O suspeito, que está preso isolado dos demais detentos de Alcaçuz, confessou que tem três condenações na Justiça de Rondônia e três fugas. “Já fui condenado duas vezes por tráfico de drogas pela Justiça Federal e uma outra vez por ter comprado uma arma a um menor de idade, todos os casos em Rondônia. Além disso, já fugi de duas penitenciárias e de uma delegacia em Porto Franco, cidade maranhense de onde sou natural”, falou.Depois da última fuga, em 2003, Osvaldo Pereira veio morar em Natal, onde tem uma irmã. “Desde então comecei a vender roupas na praia”. O suspeito disse que a calcinha e os biquínis encontrados na casa dele, inclusive, fazem parte do material que era vendido por ele. “Se realmente encontraram uma calcinha na minha casa, pode ver que ela é nova, pois ainda seria vendida por mim”, defendeu-se.Osvaldo falou que após ser preso, na quarta-feira (13), viu o corpo de Maisla esquartejado no Itep. “Vi e fiquei chocado, até porque ela também congregava na mesma igreja que eu. Se fosse com uma filha minha, eu enlouquecia e só iria descansar depois que o responsável estivesse preso e pagando pelo o que fez”.