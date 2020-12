Prefeita de Espírito Santo tem mandato cassado

Júlio Pinheiro Fábio Holanda foi o relator do recurso de Daize Florêncio, que foi cassada pelo TRE.

Segundo o relator do processo, Juiz Fábio Holanda, Daise Florêncio, que já havia sido cassada em primeira instância pelo TRE e estava na direção do município devido a liminar, a utilização de um caminhão com adesivos de campanha da então candidata à reeleição caracterizaram uma conduta vedada. O veículo foi usado em diversas ações da Prefeitura.Durante a campanha eleitoral, o caminhão serviu para a coleta de lixo, para levar material de construção para a obra de pavimentação de uma rua no município e, além disso, também foi utilizado como palanque para comícios da prefeita. O procurador regional eleitoral, Fábio Venzon, alegou que a atitude teve a potencialidade de alterar o resultado da disputa."Há o entendimento do TSE de que deve ser analisado concretamente a possibilidade de influência que os atos vedados podem ter causado na eleição. Nesse caso, mais especificamente, a diferença da eleição foi de apenas seis votos, o que demonstra que a atitude teve interferência na eleição", explicou.A defesa da prefeita Daise Florêncio alegou que o caminhão pertencia à própria prefeita, o que não impediria que os adesivos fossem colocados no veículo. Entretanto, o juiz Fábio Holanda, relator do processo, entendeu que o caminhão, por estar sendo utilizado em serviços públicos, não poderia ser adesivado. Desse modo, o juiz votou em consonância com o parecer do Ministério Público, dando improvimento ao recurso.Durante a votação, apenas o juiz Magnus Delgado votou a favor do recurso que garantiria Daise Florêncio no cargo. Os demais seis membros da Corte votaram pelo improvimento do recurso e determinaram a posse do segundo colocado, Francisco Araújo de Souza (PMDB).