Caso Maisla: suspeito sai do Itep sob forte esquema de segurança Osvaldo Aguiar foi submetido ao exame de corpo de delito além de ter uma amostra de sangue coletada. Na saída, ele teve o rosto coberto por um plástico.

O ambulante Osvaldo Pereira Aguiar saiu agora a pouco do Instituto Técnico Científico de Polícia (Itep) sob forte esquema de segurança dos policiais. Ele foi levado ao Itep para ser submetido ao exame de corpo de delito além da ter sido feito uma coleta da amostra do sangue do suspeito.



Ele é apontado como o principal suspeito da morte da estudante Maisla Mariano dos Santos, cujo corpo foi esquartejado e deixado em dois terrenos baldios na zona Norte de Natal dentro de sacos plásticos.



Na saída do suspeito do Itep, ele teve o rosto coberto por um plástico escuro como forma de evitar que tivesse seu rosto fotografado ou filmado pela imprensa que estava aguardando sua saída do Instituto.



Osvaldo Aguiar ficará detido em um lugar não revelado pela polícia como forma de preservar sua integridade física tendo em vista que a morte de Maisla causou uma forte comoção e muitas pessoas manifestaram o desejo em linchar o suspeito.