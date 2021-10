Sábado inusitado com karts por ruas e avenidas de Natal Kartistas chamaram atenção pelos pontos da cidade e pediram divulgação para o esprote amador.

O sábado (25) foi marcado por uma situação inusitada. O Kurtkart promoveu esta manhã uma grande passeata de karts pelas principais avenidas de Natal. Os pilotos percorreram a Prudente de Morais, Hermes da Fonseca, Salgado Filho e Lima e Silva. O objetivo principal é divulgar e incentivar o automobilismo do Estado, além de provar em definitivo que o kartismo em Natal é um esporte que veio pra ficar.



Cerca de 15 karts participaram do evento no melhor estilo F-1, com direito a todo o apoio e acompanhamento do policiamento de trânsito estadual (CPRE). Aconteceu uma exposição de karts na Praça Cívica, seções de fotos, panfletagens e distribuição de brindes.