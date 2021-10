Candidatos ao concurso da Polícia Civil se sentem prejudicados

Maiara Felipe Aulão para mais de 600 pessoas que esperam para fazer a prova da Polícia Civil.

O impasse sobre a data do processo seletivo levou muitos candidatos a desistirem de um ritmo acelerado de estudo. Além disso, muitas pessoas que viriam ao estado, quando souberam do cancelamento das provas na tarde dessa sexta-feira (24), desistiram da viagem o que gerou muitos prejuízos financeiros.“São muitos problemas. As pessoas ficaram ansiosas sem saber a data das provas. Mas acho que realmente é necessário fazer essa adaptação para os deficientes”, opinou a candidata, Késia Menezes.Para Adla Borges, os candidatos que vinha estudando há muito tempo, desistiram com os problemas na data do concurso. “ Acho que existiu uma desorganização. Ele deveriam ter feito edital observando outras provas”, apontou.A problemática começou quando a promotoria do Deficiente e Idosos entrou com um recurso pedindo o cancelamento imediato do concurso. O Ministério Público pede a destinação de 5% das vagas para pessoas portadoras de deficiências.Esta semana, o juiz Cícero Martins, da 4ª vara da Fazenda Pública, determinou a suspensão das provas do concurso público para o cargo de delegado. Nesta sexta-feira (24), o Estado entrou com um recurso solicitando a suspensão da anulação do concurso e conseguiu manter as provas para este domingo (26).