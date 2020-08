Mineiro defende integração das bacias Para ele, projeto irá melhorar as condições de vida dos nordestinos, mas não ir resolver problema da seca.

O deputado estadual Mineiro (PT-RN) defendeu com firmeza do projeto de transposição do Rio São Francisco, tema do encontro regional dos deputados estaduais que acontece nesta sexta-feira (6) em Natal.



Ele acredita que a integração das bacias irá melhorar a qualidade de vida da população, mas que precisa ser pensado com um conceito de segurança hídrica. “A integração das bacias precisa ser discutida incorporando o conceito de segurança na disponibilidade de uso das águas”, conclui.



O deputado citou ainda que existem projetos de integração de bacias bem sucedidos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.



Sobre a discussão calorosa de ontem entre o deputado federal Ciro Gomes e o deputado estadual Augusto Bezerra, Mineiro define como “calorosa” a posição de Ciro Gomes e de “política ideológica” em relação a Augusto Bezerra.