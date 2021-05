O humor ágil e divertido dos DezNecessários

Divulgação Paródias, esquetes e improvisos são o forte do grupo.

Essas e outras histórias, temperadas com humor ágil e divertido, fazem parte do caldeirão de humor dos DezNecessários, um dos grupos de comédia mais aclamados de São Paulo. Após muitas temporadas no eixo, o grupo recordista de visitas no YouTube monta sua banca de personagens hilários em Natal, hoje e amanhã (3 e 4), no TAM, às 20h.Formado por cinco atores e um músico — Maíra Charken, Rodrigo Capella, Paulinho Serra, Eduardo Sterblitch (O César Polvilho, do Pânico na TV), Marcelo Marrom e Miá Mello — DezNecessários mostra muitos estilos de humor em um só espetáculo, de forma dinâmica e engraçada.Os atores brincam dentro dos musicais com paródias, esquetes e improvisações sempre buscando interagir com a platéia. Além disso, vivem uma série de personagens inspirados em fatos do cotidiano ou da ficção.Dias 3 e 4 (sexta e sábado), às 20h, no Teatro Alberto Maranhão, Ribeira. Tel: 3222 3669.Ingressos à venda na loja La Femme Lingerie (3646 3292) ao preço de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Site: www.deznecessarios.com.br