Prefeitura divulga nota oficial sobre remédios vencidos

A Prefeitura de Natal enviou nota à imprensa, nesta sexta-feira (3), esclarecendo as toneladas de medicamentos vencidos encontradas na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).O caso veio a público após denúncia feita pelo portal Nominuto na quarta-feira (1º).A SMS enviou ao Ministério Público Estadual e Federal um relatório situacional, para que o caso seja investigado.A Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),informa que em relação aos medicamentos vencidos armazenados no galpãodo Departamento de Material e Patrimônio da SMS, realizou um estudosituacional, durante os últimos 90 dias, que comprova a total falta decondições de estocagem do material e confirma a existência de toneladasde medicamentos vencidos em 2008, nas dependências do local.O relatório situacional foi encaminhado oficialmente ao MinistérioPúblico Estadual, à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, e aoMinistério Público Federal, para que seja investigado suposto crime demá versação (sic) de dinheiro público, além das suspeitas de possíveisdanos que teriam sido causados ao erário. Enquanto que, nas unidades darede de atenção básica de saúde de Natal, milhares de usuáriosreclamam da falta de medicamentos, é lamentável constatar que toneladasde remédios comprados com recursos já escassos foram simplesmenteempilhados até encerrar o prazo de validade.A Prefeitura informa ainda que, além do relatório situacional produzidopela SMS, foi encaminhada ao MP uma cópia do relatório de auditoriarealizada em outubro de 2008 por técnicos do Ministério da Saúde queconstataram diversas "irregularidades" no setor de AbastecimentoMédico-hospitalar Odontológico e Laboratorial - SAMOL. Caberá aoMinistério Público tomar as providências que julgar necessárias emrelação a este assunto.Da parte da Prefeitura, será realizada uma auditoria minuciosa, além deoutras ações administrativas importantes, com objetivo de tornareficiente aquele setor, informatizando e sistematizando todo o processo deaquisição, estoque e distribuição de medicamentos, a fim de queproblemas dessa natureza não mais venham a ocorrer.PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL