Eleitores faltosos nas últimas eleições poderão perder título Cerca de 5.300 pessoas podem ter o documento cancelado por não justificar a ausência nos últimos pleitos.

O eleitores que não justificaram o votos nos últimos três pleitos (três turnos) poderão ter o título cancelado na próxima sexta-feira (17). A informação é do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que firmou o prazo desta quinta-feira (16) para a regularização da situação dos eleitores com pendências junto ao órgão.



Deverão comparecer ao Tribunal eleitores que não justificaram a ausência nos dois turnos de 2006, além do pleito de 2008. Cerca de 5.300 eleitores no Estado poderão ter seus títulos cancelados, caso não regularizem suas pendências. O cancelamento pode ocorrer a partir de 30 de abril.



A quitação poderá ser feita nos cartórios de uma das 69 zonas eleitorais do RN ou em qualquer Central do Cidadão. Na quinta-feira, os cartórios da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 69a Zonas Eleitorais estarão funcionando até às 19h e no interior, o horário será feito até às 15h, sem possibilidade de prorrogação, de acordo com o TRE.



Segundo o chefe do cartório da 3ª zona eleitoral de Natal, Tyronne Dantas, os eleitores que não regularizarem a situação, sofrerão sanções. Não poderão retirar o passaporte, CPF, carteira de identidade, ser empossado em concursos públicos nacionais, estaduais ou regionais.



Além disso, ficam privados de receber vencimentos remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, participar de concorrência pública, Receber empréstimos de instituições públicas, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, entre outros.



A consulta sobre o status poderá ser feita no site Tribunal Superior Eleitoral (TSE), www.tse.gov.br. O eleitor pode fazer a consulta sobre o título e checar se há alguma necessidade de quitação junto a Justiça Eleitoral.



São isentos de proceder à justificativa os eleitores facultativos que abrange os jovens entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 anos e os analfabetos.



CENTRAIS



Uma opção que o eleitor tem é comparecer as centrais do cidadão. Em Natal, estas unidades funcionam da seguinte forma : 1) a do Centro da Cidade (das 7h às 19h); 2) do Alecrim (das 8h às 20h); 3) Via Direta (das 9h às 21h); 4) Praia Shopping (das 10h às 22h) e 5) Zona Norte (das 8h às 20h).



Com informações do TRE