ABC perde para o Potyguar em Currais Novos Com a derrota, o alvinegro empata no número de pontos com o Leão do Seridó.

Não foi uma partida boa para o ABC. O time viajou à Currais Novos para enfrentar o Potyguar e manter a liderança do segundo turno do Campeonato Estadual. Como resultado, amargou a derrota por 3 a 1 neste domingo (5). Apesar dos mesmos 15 pontos, o resultado colocou o Leão do Seridó na primeira colocação pelo critério do saldo de gols.



Com um começo de jogo truncado, no qual foram registradas muitas faltas, o ABC levava ligeira vantagem sobre o time mandante. Gabriel e Paulinho Macaíba procuravam desequilibrar na partida, mas foi o time da casa que abriu o placar e deu prosseguimento a vitória, desenhada ainda no primeiro tempo.



Aos 32 minutos, Gil Pernambucano , camisa oito, aproveitou a cobrança de lateral e de cabeça mandou para o fundo do gol de Raniere. Com o ABC abrindo o jogo tentando o empate, o Potyguar ampliou o placar como Quirino. Aproveitando um contraataque, o jogador ganhou da zaga e tocou na saída do goleiro alvinegro.



A vitória do Leão foi sacramentada aos 12 minutos da etapa complementar. A zaga do ABC tentou rebater a bola dentro da pequena área, e Carlinhos, de virada, conseguiu um forte chute e fechou a conta para o time de Currais Novos. O time de Natal ainda conseguiu diminuir com Gaúcho, aproveitando um cruzamento na área adversária.



O próximo desafio dos abcedistas será contra o Baraúnas no próximo domingo (12), no Estádio Frasqueirão, às 16h30.