Levi Jales diz que adjunta assumirá Secretaria de Natal Secretário não pode permanecer no cargo devido a compomissos profissionais e Leci Gadelha comanda pasta;Getúlio recusou convite da prefeita.

Após o deputado estadual Getúlio Rego (DEM) anunciar no final da tarde desta terça-feira (31) que não vai assumir a Secretaria Municipal de Saúde, e o atual titular da pasta informar que também não pode permanecer no cargo, a Saúde de Natal ficará sob a responsabilidade da secretária adjunta, Leci Gadelha. É o que garante Levi Jales.



“Comuniquei agora a pouco a prefeita de Natal que não posso permanecer no cargo. Com a recusa do deputado estadual Getúlio Rêgo quem assume a pasta é a atual secretária adjunta”, informou o ainda secretário.



Mesmo deixando a pasta, o médico Levi Jales afirmou que não está rompendo com os projetos da prefeita Micarla de Sousa e estará à disposição da chefe do Executivo municipal para prestar assessoria à pasta.



“Micarla entendeu minha situação. Não abandonarei a pasta. Estarei assessorando a secretaria e colaborarei com a prefeita sempre que precisar. Mas, infelizmente, já tenho meus compromissos assumidos com meus pacientes”, esclareceu.