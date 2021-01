Fluminense ganha de virada e mantém 100% na Taça Rio Com a vitória, o Tricolor lidera o Grupo A, com 12 pontos.

O Fluminense levou um susto e saiu perdendo, mas virou para cima do Bangu e ganhou por 3 a 1, neste sábado, em jogo válido pela quarta rodada da Taça Rio. Com a vitória, o Tricolor lidera o Grupo A, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, enquanto o Bangu é o terceiro do Grupo B, com sete pontos.



Bruno Luiz abriu o marcador para o time de Moça Bonita, aos 25 minutos do primeiro tempo. Maurício deixou tudo igual para o Fluminense, de cabeça, aos 38 da etapa inicial. A virada veio num gol do artilheiro Fred, aos 29 do segundo tempo, e o zagueiro Luiz Alberto fechou o placar aos 38 minutos.



Outros quatro jogos foram realizadas na tarde deste sábado pela Taça Rio. O Friburguense venceu o Cabofriense, por 2 a 1, e assumiu a liderança do Grupo B, com nove pontos. Outro destaque é o Tigres do Brasil, que goleou o Boavista, por 5 a 0, e pulou para a quarta colocação do Grupo A, com quatro pontos.



Clássico domingo!

A rodada será encerrada no domingo, quando acontecem mais três jogos. O principal destaque será o chamado Clássico dos Milhões, que acontece no Maracanã entre Vasco da Gama e Flamengo. O jogo promete muitas emoções, pois ambos lideram seus grupos e lutam pelo título do segundo turno para fazer a final diante do Botafogo.



Confira os jogos da quarta rodada da Taça Rio:



Sábado (21)

Madureira 2 x 1 Mesquita

Macaé 1 x 1 Americano

Bangu 1 x 3 Fluminense

Tigres do Brasil 5 x 0 Boavista

Friburguense 2 x 1 Cabofriense



Domingo (22)

16 horas

Resende x Volta Redonda

Botafogo x Duque de Caxias



18 horas

Vasco da Gama x Flamengo