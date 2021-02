PCdoB prepara comemoração dos 87 anos e prevê crescimento no RN

César Augusto Antenor Roberto com boas expectativas para o PCdoB.

Sendo historicamente um partido que fez oposição às administrações federais, o PCdoB, a partir do Governo do presidente Lula, passou a viver a experiência de participar das decisões do Executivo. Atualmente, o partido comanda o Ministério dos Esportes, com o “camarada” Orlando Silva.“Ele está deixando a marca da juventude e do negro no Ministério. O trabalho está sendo feito de forma excelente”, declarou o presidente estadual do partido, Antenor Roberto.No Rio Grande do Norte, o partido também acredita que vem realizando um bom trabalho no Executivo. Em Natal, Aparecida França e Justiva Iva foram secretárias de Carlos Eduardo durante toda a administração e, para Antenor Roberto, tiveram excelentes desempenhos.“A situação da Saúde mostra como é difícil a atribuição da pasta, tanto que Levi Jales já está deixando o cargo”, afirmou Antenor, que também lembrou a participação do de Francisco Canindé França como titular da Secretaria de Apoio à Reforma Agrária do estado (Seara).Ainda com pouca representação nas casas legislativas, principalmente do Rio Grande do Norte, o objetivo principal da legenda é trabalhar pela eleição de mais representantes na Câmara dos Deputados e que algum membro da legenda consiga assento na Assembleia Legislativa do estado. Para isso, a legenda busca divulgar sua identidade à sociedade e conseguir quadros com maior potencial eleitoral.Segundo Antenor Roberto, o PcdoB errou em não ter buscado uma maior projeção eleitoral, ficando, aos olhos da sociedade, muito vinculado do PT. Para reverter essa situação, a legenda segue trabalhando para ocupar o seu espaço nos movimentos sociais cada vez menos atrelados aos militantes petistas.“Deixamos a CUT e fundamos a Central Trabalhista do Brasil (CTB), que é uma forma de estarmos mais independentes do Governo Federal, o que não ocorria na CUT. Hoje a nossa entidade já é reconhecida e respeitada na sociedade e no movimento sindical”, explicou.Um ponto favorável para a legenda, que busca fazer uma campanha de filiação, é a possibilidade de divulgar com maior receptividade os princípios socialistas que marcam a história do partido, em virtude da crise financeira mundial. O presidente do PCdoB acredita que o modelo seria benéfico para toda a sociedade, mas não nos moldes que a população ficou acostumada a ouvir falar sobre o socialismo.“O capitalismo está na berlinda e o PCdoB nunca arriou da luta pelo socialismo. Queremos demonstrar e discutir a perspectiva de desenvolvimento socialista, que acaba com a relação de submissão e promove a relação de troca entre as nações”, resume o presidente do PCdoB.O PCdoB atualmente conta com aproximadamente 2 mil filiados no estado e a intenção é aumentar bastante o número até as próximas eleições internas do partido, que ocorrem em setembro.A comemoração dos 87 anos do PCdoB começa na quarta-feira (25), com Ato Cultural na Avenida João Pessoa, a partir das 15h. Na quinta-feira (26), às 18h, os membros da legenda participam de sessão solene na Câmara Municipal do Natal e, em 29 de março, ocorre a feijoada comemorativa dos membros da legenda. O evento será no América e terá início às 11h30.