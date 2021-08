Risoto em tom maior para o seu domingo

Fotos: Elpídio Júnior

Risoto de peras e gorgonzola

400 gramas de arroz tipo arbóreo

4 dentes de alho picados

1 cálice de vinho branco

Caldo de legumes

1 pera picada em cubos

1 pera cortada em fatias finas (para decorar)

1 pé de rúcula

200 gramas de castanhas

100 gamas de queijo gorgonzola

2 colheres de sopa de manteiga

Serviço

No rodízio, que acontece nas segundas quintas-feiras de cada mês, no restaurante do Hotel-escola Barreira Roxa, o risoto sai da posição de coadjuvante - que ocupa comumente nos menus do Brasil - para virar prato principal, servido com saladas e quatro tipos de proteínas.Essa é uma das muitas tentativas que o chef uruguaio faz quase cotidianamente para aproximar a cozinha do país, onde vive há pouco mais de um ano, da culinária do resto do mundo. "Comer bem aqui ainda significa glamour. A cozinha tem que ser mais simples, sem tantas frescuras", reclama.Um bom exemplo da comida simples e saborosa do chef é o Risoto de Peras e Gorgonzola (ver receita ao lado), criado quase como uma brincadeira, na companhia de amigos, há cerca de dois anos. "Nós nos reuníamos e íamos testando os ingredientes, até acharmos que o prato estava pronto", explicou Francisco, com um sotaque carregado.A junção de ingredientes aparentemente contraditórios, como rúcula, pera, gorgonzola e castanhas, com o arroz, ao contrário de confundir o paladar, produz um novo sabor: numa só abocanhada do risoto, há o doce e o amargo, o leve e o picante, o cremoso e o crocante. "As pessoas também podem usar, ao invés do gorgonzola, queijo de coalho, e se não tiver rúcula, colocar cheiro verde", propõe Francisco.Apesar de tentar mostrar um ar aparentemente liberal, o chef é taxativo no ponto de cozimento do arroz: ele deve ficar al dente, o que significa dizer cozido, mas ainda um pouco duro. "O ponto de cozimento deve ser respeitado para cada alimento. Infelizmente, os brasileiros gostam de cozinhar muito todas as receitas", lamenta o chef.Sal, pimenta e azeite de olivaEm uma panela funda, refogue o alho, o arroz, o sal e a pimenta no azeite de oliva, e depois acrescente o vinho branco. Depois que o vinho evaporar, acrescente, pouco a pouco, o caldo de legumes e deixe o arroz cozinhar até ficar al dente. Pouco antes disso, acrescente a pera, a castanha, a rúcula, o queijo gorgonzola, a manteiga e misture bem.R$ 25 por pessoaRestaurante do Hotel-escola Barreira RoxaAv. Senador Dinarte Mariz, 4020, Via CosteiraNatal/RNFone: 84 4005-1600Funcionamento: café da manhã (7h às 10h),almoço (12h às 15h) e jantar (19h às 22h)