Boletim da Organização Mundial de Saúde (OMS) confirma 2.371 casos de gripe suína no mundo. A Polônia teve o seu primeiro caso confirmado, elevando para 24 o número de países atingidos.



Até o momento, foram registradas 44 mortes. No México são 1.112 casos e 42 mortes. Nos Estados Unidos, o segundo país com maior número de casos, são 896, com duas mortes.



Os outros 21 países que registraram casos, sem mortes, são: Alemanha, Áustria, Canadá, China, Colômbia, Costa Rica, Coréia, Dinamarca, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Irlanda, Israel, Itália, Nova Zelândia, Portugal, Reino Unido, Suécia e Suíça.