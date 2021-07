ABC: técnico depende do DM para escalar titulares Simão, Sandro e Rogério estão no Departamento Médico e só serão confirmados - ou não - na quarta-feira, dia do jogo contra o Santa Cruz.

Preocupado em como armar o ABC para o jogo de quarta-feira (15) pelo Campeonato Estadual contra o Santa Cruz, no Frasqueirão, o técnico Heriberto da Cunha vive um dilema: escalar Sandro, Simão e Rogério ou poupá-los para a decisão de domingo (19).



Heriberto tem duas certezas para o jogo da última rodada do segundo turno com o retorno do zagueiro Ben-Hur, que cumpriu suspensão, e a ausência de Valdir Papel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.



Sandro se recupera de uma lesão na coxa e o exame realizado pelo departamento médico do clube diagnosticou um edema, Simão está com uma lesão muscular e Rogério uma entorse.



Contudo, tanto o técnico do ABC quanto o departamento médico preferem aguardar até a quarta-feira para aí sim decidir se os atletas serão utilizados ou não. No treinamento desta terça-feira, o atacante Paulinho Macaíba, que era outra preocupação teve boa participação no coletivo e pode ser escalado no jogo contra o Santa Cruz.