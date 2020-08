CI: Ideli e Collor disputam o cargo de presidente Impasse atrasa eleição na manhã desta quarta-feira (4).

CI: Ideli e Collor disputam o cargo de presidenteEm reunião da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura (CI) para eleger os dirigentes do colegiado, o líder do PT, senador Aloizio Mercadante (SP), defendeu a proporcionalidade partidária na escolha dos presidentes das comissões e comunicou que a senadora Ideli Salvatti (PT-SC) é a indicada do partido para o cargo.



O senador Fernando Collor (PTB-AL) comunicou que também é candidato ao cargo de presidente e pediu o voto de confiança dos integrantes do colegiado. Ele disse que um de seus objetivos é colaborar com a aprovação de medidas em favor do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Collor lembrou episódio em que não foi respeitada a proporcionalidade partidária para eleição de presidente da comissão, no caso a escolha de Cristovam Buarque (PDT-DF) para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte na última eleição.



A senadora Ideli Salvatti defendeu a proporcionalidade partidária na escolha do presidente da comissão e disse que o PT escolheu a CI para presidir dada a sua importância estratégica, sobretudo neste momento, em que o país sofre as consequências da crise financeira mundial.



O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio (AM), disse que o partido assumiu compromisso com a proporcionalidade na eleição dos cargos para as comissões quando da eleição para a Presidência do Senado e comunicou que o partido votará na candidata do PT.



Pela liderança do PDT, o senador Osmar Dias (PR) também comunicou que o partido votará de acordo com a proporcionalidade partidária. Ele lembrou que foi feito acordo para escolha de Cristovam Buarque para a presidência da CE na última eleição como uma homenagem à dedicação do parlamentar à causa da educação.



O senador Almeida Lima (PMDB-SE) disse que o Regimento Interno não traz definição específica sobre a escolha dos presidentes das comissões quanto à proporcionalidade partidária.



Fonte: Agência Senado