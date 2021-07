Projeto de reforma administrativa da prefeitura vai a votação Vereadores devem votar esta tarde em primeira discussão o projeto que altera a estrutura administrativa da Prefeitura de Natal

A Câmara Municipal de Natal deve promover na sessão da tarde desta quinta,16, a primeira votação do projeto de reforma administrativa enviada pela prefeita Micarla de Sousa (PV). A tramitação da matéria será normal, já que não prosperou a intenção inicial do executivo de votação em regime de urgência.



Agora há pouco, o líder da prefeita na Câmara, Enildo Alves (PSB), disse ter a expectativa de uma votação tranquila. “A reforma foi bem consensual e trabalhada com a oposição”, afirmou Enildo. Ele disse não ter ideia do volume de emendas que os vereadores apresentarão ao projeto, mas adiantou que trabalhará para aprovar a reforma como está.



Enildo informou ainda que o projeto número 3, que tratava das gratificações, foi retirado da pauta e não deverá mais ser submetido a votação.



O secretário municipal de Administração, Roberto Lima, está mais aberto à possibilidade de discutir emendas à reforma. “Se for emenda para melhorar, estaremos abertos”, disse. “Tem que vir para melhorar e não para piorar”.



Com a primeira votação prevista nesta quinta, a votação definitiva deve ocorrer na quarta-feira (22), após o feriado de Tiradentes.