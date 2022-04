Suspeito de matar Maisla é transferido para Alcaçuz Osvaldo Aguiar estava detido em uma delegacia distritral de Natal e foi para a Penitenciária na tarde desta sexta-feira (15) e está numa cela isolada.

O ambulante Osvaldo Pereira de Aguiar, 54, apontado como principal suspeito do assassinato e esquartejamento da estudante Maisla Mariano dos Santos, 11, está detido desde a tarde desta sexta-feira (15) na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta.



A informação foi confirmada ao Nominuto pelo diretor da unidade prisional, Ailson Dantas. "Ele chegou aqui agora à tarde e está numa cela sozinho no setor do isolamento", informou.



Osvaldo esteve detido em uma delegacia distrital desde a quarta-feira - dia em que foi preso - e o local não foi revelado pela polícia por questões de segurança.