Mozaniel de Melo vai recorrer da cassação

Júlio Pinheiro

No julgamento do TRE, os membros da Corte, à unanimidade, entenderam que as contas de João Pedro Filho são insanáveis e, por isso, ele deveria deixar a função. O ponto de discórdia entre os juízes foi a contaminação da chapa em que o vice-prefeito estava, já que Mozaniel de Melo, filho de João Pedro, teve seu registro indeferido.Para seis dos sete membros da Corte, a decretação de insanabilidade das contas de João Pedro Filho e o consequente indeferimento do registro de candidatura também contaminou Mozaniel de Melo. A justificativa está no entendimento que os membros da Corte fizeram da Lei Eleitoral, em que as chapas são unas e indivisíveis.“Na urna aparece a foto do vice-prefeito também para lembrar que a chapa é única e o vice pode a qualquer momento assumir o posto do prefeito”, explicou o relator do processo, juiz Fábio Hollanda.Ainda de acordo com o entendimento dos juízes que votaram pela cassação de João Pedro Filho e Mozaniel de Melo, a candidatura da chapa já havia sido questionada e, mesmo com a aprovação do TRE, era de conhecimento geral a contestação no TSE, o que faria com que a candidatura ficasse por conta e risco dos dois membros da chapa. Neste ponto está o principal questionamento da defesa de Mozaniel de Melo.Durante sua argumentação, o advogado Paulo de Tarso Fernandes afirma que os dois candidatos foram considerados aptos a participar da eleição pelo próprio TRE e esta era a decisão em vigor no momento da eleição. “João Pedro não teve o registro indeferido e participou da eleição. Ele tinha o registro e estava considerado apto”, disse o advogado.Desse modo, Paulo de Tarso argumentou que o prefeito Mozaniel de Melo, que não teve contestação de seu registro de candidatura, não assumiu o risco de ter a chapa impugnada após a eleição, já que prefeito e vice estavam considerados aptos. “Quando a chapa tem que estar íntegra e completa se não no dia da eleição”, questionou Paulo de Tarso à Corte.Ainda de acordo com o advogado, seria “constrangedor” para Mozaniel de Melo solicitar que João Pedro Filho, seu pai, deixasse a chapa mesmo tendo o registro concedido pelo TRE. “O prazo para o TSE julgar antes da eleição é para evitar a situação a que se chegou hoje”, queixou-se o advogado, lembrando que a decisão do TSE sobre o registro foi tomada após a eleição.Apesar de acreditar estar com a razão, o advogado de Mozaniel de Melo concorda que o tema é complexo. “Vamos recorrer ao TSE porque é um tema novo e é importante o posicionamento daquela Corte”, justificou.