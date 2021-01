Tempo real - Santa Cruz x América O América chega como visitante em Santa Cruz para tentar a primeira vitória no segundo turno do Campeonato Estadual.

FIM DE JOGO



46 minutos - GGGGGGGGOOOOOOLLLL DO AMÉRICA!! TELES MARCA O SEGUNDO GOL DO AMÉRICA NA NA COBRANÇA DE PÊNALTI.



44 minutos - PÊNALTI PARA O AMÉRICA! DIEGO GANHOU DO ZAGUEIRO E FOI EMPURRADO PELAS COSTAS.



43 minutos - Lúcio tenta nova jogada pela direita. Esse foi o último lance do jogador na partida. Tiquinho entra no lugar jogador.



ABC 2 x 1 Potyguar

ASSU 2 x 2 Baraúnas



41 minutos - Nova substituição pelo time do América. Diego entra no lugar de Alexandre Paulista. O jogador havia entrado há poucos minutos, mas sentiu uma contusão.



40 minutos - O Santa Cruz vai pra cima novamente. Fred retoma a bola para o América, pela direita. Tiago Messias não consegue dominar a bola e ela sai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Santa Cruz.



39 minutos - Lateral para o Santa Cruz. Kel vai para a batida, Lúcio toca na bola e cede novo escanteio para o tricolor.



38 minutos - O Santa Cruz pressiona o América, no final de jogo, buscando o empate jogando em casa.



35 minutos - Kel bate com perigo na grande área e Lúcio corta o perigo para longe. Lateral para o tricolor.



33 minutos - Santa Cruz consegue lateral. A bola bate em Fred e saiu pela linha lateral.



32 minutos - O América faz uma modificação. Marcelinho sai e Alexandre Paulista, camisa 14, entra em campo.



31 minutos - UUUUUHHHHHH!! Breno tabela pelo meio, recebe a bola e cruza na área. Binha bate e a bola bate na rede pelo lado de fora.



30 minutos - Kel chega com perigo para cima de Adalberto. A bola espirra com Da Silva que tenta recomeçar jogada pelo meio.



ASSU 2 x 2 Baraúnas



19 minutos - O Santa Cruz começa a armar a jogada pelo meio-campo. O jogo continua 1 a 0 para o América.



7 minutos - Jogo em Santa Cruz continua com vitória parcial do América. No Iberezão, 1 a 0.



5 minutos - Marcelinho toca com Teles. Ele abre com Chapinha,mas a posse de bola fica com o Santa Cruz.



3 minutos - Falta para o América. Adalberto bate para Lúcio.



1 minuto - No Santa Cruz, duas substituições. O camisa 11 Fernandes cede lugara pra o 16, Wesley. O 9 Jandir sai e entra o 18, Binha.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



44 minutos - Kel toca com Jandir, no ataque. Adalberto, atento, tira a bola pela lateral. Continua 1 a 0 para o América.



42 miniutos - Santa Cruz tenta mais um contraataque. Eridelson dá um chutão na frente, mas a bola acaba ficando com a zaga alvirrubra.



41 minutos - UUUUHHHH!! Tiago, do América, desperdiça uma oportunidade de gol. O jogador chegou em velocidade e acabou batendo em cima do zagueiro tricolor.



ASSU 2 x 1 Baraúnas



40 minutos - O jogo continua 1 a 0 para o América.



37 minutos - Após nova cobrança de falta, Adalberto faz o lançamento longo com Lúcio. Eridelson vai pra bola.



36 minutos - Bibi recebe lançamento de Lúcio e sofre falta pelo meio. Cobrança rápida e o clube de Natal acaba perdendo a posse de bola.



35 minutos - O Santa Cruz aperta na grande área com Elan. Ele toca com Kel que manda com Breno. O jogador chuta forte, de canhota, e surpreende o goleiro do América, Rodolfo.



33 minutos - UUUHHHH!! Lúcio, no contraataque, consegue um bom chute, mas Eridelson evita o que seria o segundo gol do América.



32 minutos - Mesmo após o gol, o América continua no ataque na tentativa de ampliar o placar em Santa Cruz.



28 minutos - GGGGGGGGGOOOOOLLLLL DO AMÉRICA!! LÚCIO, NO MEIO-CAMPO, TOCA NA ESQUERDA COM BIBI BATEU NO MEIO DA ZAGA E ABRE O PLACAR EM SANTA CRUZ.



26 minutos - Até o momento, dois cartões amarelos no jogo. Bibi, jogador do América e Geriel foram punidos.



26 minutos - Marcelinho faz um bom giro pela diretia e bate. Eridelson cai para fazer a defesa.



ABC 1 x 0 Potyguar



25 minutos - Lateral para o Santa Cruz pela direita. Toque com Breno, que acaba perdendo a posse de bola.



ASSU 2 x 0 Baraúnas



15 minutos - Lateral para o América. Lúcio volta agora para a partida. O jogador sentiu uma pequena contusão depois de um lance pela lateral.



ABC 1 x 0 Potyguar



9 minutos - Impedimento! Rodrigo Almeida é pego em posição irregular pelo lado do Santa Cruz.



7 minutos - UUUHHH!! Rodrigo Almeida sobe e desvia de cabeça. O jogador chega perto de abrir o marcador em Santa Cruz.



6 minutos - Kel tenta uma nova jogada pela direta. Consegue um chute e Rodolfo cai pra conseguir a posse de bola.



5 minutos - Novo tiro de meta para o América. Pela ponta direita, o Santa tentava uma nova investida com Hamilton.



4 minutos - Kel vai para cobrança de falta e Geriel tentava chegar na bola. Mais um tiro de meta para o América.



3 minutos - Thigo Messia estica demais buscando o lançamento pela direita. Apenas tiro de meta para o Sana Cruz.



Até o momento, o alvirrubro soma dois empates e uma derrota no campeonato potiguar. Na estreia, conseguiu um empate contra o ABC por 0 a 0. Na segunda rodada, amargou uma derrota, em casa, pra o Potiguar por 4 a 1. Na terceira rodada, arrancou um novo empate contra o Baraúnas por 2 a 2.