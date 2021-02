Rosembrinck falta treino e será punido pela diretoria do América Meio-campo alegou falta de condições físicas para não enfrentar o Santa Cruz e não apareceu nesta segunda-feira na reapresentação do elenco.

O meia Rosembrick será multado pela diretoria do América por não se reapresentar ao clube nesta segunda-feira (23). A informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube, Marcus Meira Pires, o "Peninha". "Isso foi um ato de indisciplina por parte dele", disse.



O jogador havia pedido à comissão técnica que não fosse relacionado para o jogo contra o Santa Cruz alegando falta de condicionamento físico. O pedido foi aceito, mas ele não apareceu para o treinamento no começo desta semana. "Ninguém vai aceitar isso que ele fez", declarou.



Rosembrinck deve ter uma conversa na terça-feira (24) com diretores do América acerca do seu pedido de dispensa e o não comparecimento ao treino no CT de Parnamirim.