PRF prende três pessoas que dirigiam sob efeito de álcool Um dos presos transpôs bloqueio viário policial. Não houve registro de mortes.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu três pessoas nessa segunda-feira (23). Em Macaíba, no Km 228 da BR 304, às 23h15, foi preso José Reginaldo Medeiros, de 41 anos, por conduzir veículo automotor sob efeito de álcool. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de plantão da zona Sul, em Natal.



Em Ceará Mirim, no Km 159 da BR 406, às 19h30, foi preso Janilson Bezerra de Medeiros Palhares, 31 anos, por conduzir motocicleta também em estado de embriaguez alcoólica. A ocorrência foi encaminhada à delegacia de plantão da zona Norte, em Natal.



Em Mossoró, às 17h, foi preso Washington Fernandes de Lima, 43 anos, condutor do Fiat Palio de placa NNK-3267/RN, por transpor barreira policial. O veículo passou em alta velocidade pelo posto de fiscalização da PRF, localizado no Km 48 da BR 304, ignorando os cones de sinalização.



Em seguida, uma equipe da PRF partiu em perseguição ao veículo, conseguindo interceptá-lo no Km 85 da mesma BR. Constatou-se que Washington apresentava sinais notórios de ingestão de bebida alcoólica, além de que, durante a perseguição, gesticulava intensamente para sua companheira, dando a impressão que a agredia. Cumpridos os procedimentos administrativos necessários, a ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil local.