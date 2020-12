Rock Revival traz novaiorquino Zack Glass

Danilo Dantas Violão de 12 cordas, gaita, slide e voz são os instrumentos de Zack Glass

Zack Glass morou por três anos no Brasil e se prepara para fazer turnê em junho por todo o país. Nesta vinda, faz show único em Natal apresentando canções do álbum “Days of the innocence” e covers.O novaiorquino descreve sua música como “diferente” e de apreciação. “Geralmente você escuta muitas bandas e são todas parecidas, todas pop”, disse garantindo que vale a pena ver o show.“Minha música não é muito para dançar. É para ficar escutando em uma viagem, por exemplo,”, completa.Além das autorais, Bob Dylan e Elton John fazem parte de seu repertório, que dá preferência a músicas mais antigas. E prepara uma surpresa: Zack vai apresentar um reagge inédito, relembrando os tempos em que tocava com bandas desse estilo em Nova Iorque.Glass é filho de Phillip Glass, conhecido por trilhas sonoras de Hollywood, como em The Truman Show. E apesar de o artista seguir os passos do pai na música, não vai pelo mesmo caminho."Ele faz mais música clássica e não é muito a minha praia", Zack explica. "Eu gosto de cantar", encerra.No Aprecie Pub, em Ponta NegraSábado (21), a partir das 23h