Declarações do RN ultrapassam 233 mil e superam expectativa Passando das 16h, a declarações já somam mais de 233 mil só no Rio Grande do Norte.

A quantidade de declarações do Imposto de Renda já superou as expectativas da Receita Federal no Rio Grande do Norte com envio de mais de 233 mil, levantamento feito após as 16 horas. Faltando ainda oito horas para o termino do envio, as declarações estão chegando via internet ao sistema da Receita numa média de 3 mil declarações por hora.



Para Fernando Daiah, supervisor da Receita Federal, o número ainda vai ser maior do que o estimado anteriormente, 227 mil declarações. “Estamos surpresos com o número e esperamos que ainda seja maior do que estamos prevendo agora”, destaca.



Os prazos limitados pela Receita Federal determinam até as 24 horas desta quinta-feira (30) para entrega do formulário via internet e até o horário de funcionamento dos Correios.



Atrasados tiram dúvida

Acabou agora a tarde, as 14h, o plantão telefônico que estava funcionando para tirar as dúvidas dos contribuintes. Mas os atrasados ainda podem procurar a sede da Receita Federal na Ribeira e sanar as dúvidas.



Durante a manhã de hoje, a Receita recebeu mais de 40 pessoas com dúvidas no formulário.