Jovem é morto em Vale Dourado Cleiton Nascimento dos Santos foi assassinado com um tiro na cabeça; segundo informações da mulher da vítima, homem tinha envolvimento com drogas

O desempregado Cleiton Nascimento dos Santos, de 22 anos, foi assassinado com um tiro na cabeça na madrugada desta quinta-feira (23) no conjunto Vale Dourado, na zona Norte de Natal.



Segundo informações do chefe de Operações do Comando de Policiamento da Capital, major Alarico Azevedo, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) recebeu chamado por volta das 4h40.



De acordo com informações passadas pela mulher da vítima à polícia, Cleiton Nascimento tinha envolvimento com drogas, o que reforça a hipótese de acerto de contas. A investigação do caso ficará sob responsabilidade da 6ª Delegacia de Polícia Civil.