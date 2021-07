Vereador propõe Lei sobre estocagem de medicamentos

Elpídio Júnior Vereador sugere que seja regulamentado a estocagem dos medicamentos da Secretaria Municipal de Natal.

“Não há uma Lei que determine esta regulamentação no Brasil. Caso seja aprovada, Natal será pioneira. Desta forma, poderemos evitar escândalos como este que assistimos recentemente das toneladas de medicamentos vencidos. Conto com a colaboração dos meus amigos parlamentares para a aprovação da Lei.”, ressaltou o vereador.Albert Dickson informou que a idéia é implementar medidas que tornem padrão o recebimento, estocagem, conservação e controle de estoque de medicamento do município de Natal. “Vamos garantir aos usuários dos serviços de saúde acesso a medicamentos de qualidade, na quantidade e tempo necessários”, destacou na justificativa do projeto.De acordo com o princípio da universalidade, preconizado na Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, todos devem ter acesso aos serviços de Saúde, o que não acontece na prática. “Atualmente, o sistema reproduz as desigualdades de classe e de regiões, onde as despesas com o consumo de medicamentos são proporcionalmente mais onerosas nos grupos sociais de menor renda”, explica o projeto.O Programa sugerido pelo vereador, abrangerá os estoques de medicamentos dentro de prédios públicos que façam parte da estrutura administrativa da secretaria de Saúde de Natal, de acordo com ações fundamentais.Entre as propostas está o recebimento do medicamento, que compreende atividades de inspeção e conferência; estocagem dos produtos com condições adequadas, ordenando os medicamentos por ordem alfabética, lote de validade de forma prática e fácil de visualização,entre outras ações.Também está sendo proposto a Conservação dos medicamentos compreendendo atividades que visem a manutenção das características de qualidade. Controle de estoque, ressaltando o registro de entrada e saída dos produtos garantindo que não falte medicamento e que não haja disperdício.Por último, está sendo sugerido a criação de uma Comissão de Armazenamento e Controle de Medicamentos, com a função de definir ações de implantação do Programa e receber contribuições de qualquer interessado, a ser integrada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Conselhos Regionais de Farmácia, Medicina, Odontologia e Enfermagem.