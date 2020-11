Brasil é campeão das Eliminatórias da Copa do Mundo de Beach Soccer Os brasileiroas aplicaram o placar de 10 a 1 no anfitrião Uruguai; o potiguar André fez 3 gols.

O Brasil ficou mesmo com o título de campeão das Eliminatórias da Copa do mundo de Beach Soccer (ou futebol de areia). A final foi esta tarde na praia de Pocitos (Montevidéu, Uruguai), contra os anfitriões uruguaios, e a seleção brasileira aplicou-lhes uma goleada: 10 a 1.



Só o potiguar André - autor dos gols que "carimbaram o passaporte" do Brasil à Copa do Mundo da modalidade (que será disputada em Dubai, Emirads Árabes), na semifinal contra a Argentina - fez três gols. Os demais gols do Brasil foram marcados por Betinho (2), Daniel (2), Benjamin (2) e Camilo; o gol de honra uruguaio foi marcado por Cabrera.



Além do Brasil e do Uruguai - que garantiram a classificação à Copa do Mundo ao alcançarem a fase final - , a Argentina também conseguiu se classificar ao vencer, na disputa de terceiro lugar, o Equador pelo placar apertado de 9 a 8.