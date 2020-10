Ituano e Palmeiras ficam no empate em 1 a 1

Depois do empate com o Corinthians, o Palmeiras buscava a reabilitação contra o Ituano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista. O Verdão tentou, mas não saiu de um empate em 1 a 1.O Palmeiras segue líder, com 30 pontos, mas agora um à frente do Corinthians. O Ituano soma 16 pontos e segue no décimo lugar.O Ituano, que estreava Zetti como treinador, mostrou bom futebol nos primeiros minutos e quase abriu o placar, com nove minutos, quando Ricardo Xavier acertou a trave. Aos 11, um ex-palmeirense, Alex Afonso, tratou de colocar o time da casa na frente do placar, de cabeça.O Palmeiras buscou a reação e Lenny quase marcou, aos 15 minutos. O atacante foi o autor do gol de empate, aos 23, após Armero deixar passar a bola vinda de Marquinhos. Mesmo com o gol, o Ituano seguiu em cima e Alex Afonso quase marcou o segundo do anfitrião, ao acertar a trave.No segundo tempo, Vanderlei Luxemburgo coloca Cleiton Xavier, Pierre e Keirrison em campo. A entrada dos titulares melhora o sistema de jogo palmeirense, que passa a ter melhor desenvoltura em campo, mas foi o Ituano a quase marcar gol, com Ricardo Xavier, salva por Wendel quase em cima da linha.Keirrison, aos 25, troca passes com Armero e o lateral arrisca, mas manda para fora. Em resposta, Alex Afonso acerta a trave de Bruno. Depois, Henrique novamente mandou a bola no poste. Mesmo com um jogador a mais, devido à expulsão de Thiago Bernardi, o Palmeiras não conseguiu aproveitar e o empate se consolidou.Na próxima rodada, o Palmeiras buscará voltar ao rumo das vitórias contra o Barueri, enquanto o Ituano busca subir na tabela contra a Ponte Preta.Santo André 4 x 0 Mogi Mirim

Grêmio Barueri 2 x 1 Bragantino

Portuguesa de Desportos 1 x 0 Guaratinguetá

Noroeste 3 x 1 Ponte Preta

Marília 2 x 1 Guarani

Corinthians 2 x 1 São Caetano

Ituano 1 x 1 Palmeiras