Lula pede visita norte-americana a países latinos Mensagem foi repassada pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu neste sábado (18) ao presidente norte-americano Barak Obama que envie emissários aos países latinos cujas relações com os Estados Unidos estão hoje praticamente rompidas.



"O presidente Lula sugeriu que a secretária de Estado [Hillary Clinton], ou mesmo outro oficial do governo dos Estados Unidos, visite alguns desses países. Eu não sei o que vai acontecer exatamente. Não podemos ser precisos nessas coisas, mas eu acho que vai ser importante para a região", disse Amorim ao final da reunião de Obama com os 12 presidentes da União das Nações Sul-Americanas (Unasul).



O chanceler brasileiro citou especificamente a Venezuela, do presidente Hugo Chávez, que desde a noite de sexta-feira (17) dá claros sinais de reaproximação com a Casa Branca. O venezuelano já disse por duas vezes que deseja "ser amigo" de Obama.



Chávez sugeriu a Obama a possibilidade de apresentar o nome de um diplomata para ocupar novamente a Embaixada da Venezuela em Washington, vaga desde setembro de 2008, depois que o governo expulsou de Caracas o embaixador norte-americano indicado pelo então presidente George W. Bush.



Segundo Amorim, a aproximação também vale para outras nações não-alinhadas. É o caso de Bolívia e Nicarágua.



Sobre a possível reabertura do diálogo entre os Estados Unidos e Cuba, Amorim disse que este foi um "pequeno", mas primeiro passo, para garantir o sucesso desta 5ª Cúpula das Américas. Segundo o ministro, ainda é preciso mais.



"O caminho é o diálogo direto dos Estados Unidos com Cuba. Acho que há uma abertura para isso. O caminho é o diálogo, com ou sem publicidade".