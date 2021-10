Copa Urbana de Golf tem final neste domingo A Federação Norte-rio-grandense de Golf prestará também uma homenagem ao desportista Jaime Dias Filho.



A Federação Norteriograndense de Golf (FNG) realiza neste domingo, às 9h, na área verde do viaduto de Ponta Negra a grande final da I Copa Urbana de Golf.



Otacílio Carvalho, da equipe Café Bangu, lidera a competição, porém o campeão será definido apenas no domingo.



Os vencedores receberão a premiação na segunda-feira, às 19h, em jantar de adesão no Restaurante Camarões.



Durante o jantar, a Federação Norte-rio-grandense de Golf prestará também uma homenagem ao desportista Jaime Dias Filho, que recentemente reassumiu a superintendência, sendo ele o responsável pela implantação no ano de 2005 da prática do golf no Sesi Clube.