ABC confirma a contratação do zagueiro Ciro

Ciro Sena Júnior – Ciro

Posição: Zagueiro

Nascimento: 08/06/82 (26 anos)

Naturalidade: São João da Barra (RJ)

Altura: 1m86 Peso: 78 kg

Americano/RJ (2002-2005)

Vasco/RJ (2005)

Ituano/SP (2006)

Gama/DF (2007)

Ituano/SP (2007)

Goytacaz/RJ (2007)

Americano/RJ (2008)

Goytacaz/RJ (2008)

Madureira/RJ (2008), Fortaleza/CE (2008)

Madureira/RJ (2009) e Caxias/RS (2009)

A diretoria do ABC confimrou ontem a contração de mais um reforço para a temporada 2009. O zagueiro Ciro, 26 anos, que estava atuando no futebol gaúcho, onde defendeu o Caxias/RS, acertou seu ingresso no alvinegro potiguar.O zagueiro rescindiu o contrato na tarde de ontem (terça-feira) e acertou com o Mais Querido até o final do ano. Ciro vem para a disputa do Campeonato Estadual e do Campeonato Brasileiro da Série B.Como já atuou na Copa do Brasil pela equipe gaúcha, o atleta não poderá defender o ABC na competição.“Fiquei muito feliz com o interesse do clube. Conheço muito bem as tradições do ABC, um grande clube, com uma boa estrutura. Além disso, conversei com alguns jogadores que passaram por Natal, que deram informações ótimas sobre o clube. Espero que dê tudo certo para o Ciro, profissionalmente, e para o ABC. Para isso, pode esperar muita dedicação, determinação e vontade, pois vou dar sempre o melhor para honrar essa camisa” afirmou o zagueiro.O jogador embarcará nesta quarta-feira (18) para Natal, e na quinta-feira (19), estará se apresentando a comissão técnica ABCdista.