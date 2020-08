Dieese aponta redução de cesta básica em Natal Preço dos produtos consumidos pelas famílias natalenses caiu 0,34% em fevereiro. Redução alcançou 14 das 17 capitais avaliadas.

O preço da cesta básica na capital potiguar, de acordo com levantamento do Dieese, ficou em R$ 202,36 no mês de fevereiro, 0,34% inferior ao registrado no mês anterior.



A oscilação negativa do preço da cesta básica se repetiu em 13 das outras 16 capitais analisadas pelo Departamento Intersindical. As maiores quedas ocorreram nas cidades de Belo Horizonte (-6,36%), Belém (-4,31%) e em Goiânia (-4,20%).



Por outro lado, houve aumento dos preços em Recife (1,31%), João Pessoa (0,78%) e Curitiba (0,21%). A cesta mais cara é a de Porto Alegre (R$ 247,06) e a mais barata a de João Pessoa (R$ 179,27). A de Natal é o 11ª mais cara entre as 17 capitais pesquisadas.