Preço da cesta básica em Natal cai 0,76% em fevereiro

Na última semana de fevereiro, a redução nos preços foi de 0,03% em relação à semana anterior. Dentre os estabelecimentos pesquisados, a cesta básica mais barata é a do supermercado Nordestão da Salgado Filho (R$ 298,07), enquanto entre os mercadinhos o melhor preço foi encontrado no Supercoop Mirante, do bairro das Rocas (R$ 310,55).No último mês, a cesta básica custava mais barato nos supermercados (em média R$ 313,64), do que nos mercadinhos da cidade (R$ 330,38). Já os hipermercados praticavam os maiores preços (R$ 343,87).O produto que registrou maior deflação em fevereiro foi o tomate, cujo preço diminuiu 26,6%, seguido pela batata doce (variação de -26,1%), filé de merluza congelado (-15,7%), macaxeira (-13,9%), sal refinado (-13,8%), margarina vegetal de 250g (-12,6%) e feijão carioquinha tipo 1 (-10,4%).A maior inflação foi registrada no preço da laranja pera (subiu 27,6%), açúcar cristalizado (+18,5%), banana pacovã (+13,0%), sabão em barra (+12,0%) e biscoito “cream cracker” (+11,5%).No acumulado do ano, o tomate já diminuiu de preço em 45,6%, enquanto a laranja pêra aumentou 40,5%. A pesquisa sobre a cesta básica é realizada semanalmente pela Coordenadoria Municipal de Política e Defesa do Consumidor, do Procon Municipal.Neste levantamento, foram avaliados os preços dos 40 produtos da cesta básica (suficientes para alimentar uma família com quatro adultos e duas crianças) em seis supermercados, seis hipermercados e 12 mercadinhos.Dos itens pesquisados em supermercados, 12 subiram de preço, 25 diminuíram e três se mantiveram sem alteração. Já nos mercadinhos 23 aumentaram de preço e 17 sofreram redução.