Cresce o número de suspeitos de gripe suína no Brasil

Casos Monitorados Suspeitos Descartados Amazonas

2 0 2 Bahia 3 0 0 Ceará 1 0 0 Espírito Santo 1 1 0 Mato Grosso do Sul 1 0 1 Minas Gerais 4 3 1 Pará 0 0 1 Paraíba 1 0 0 Paraná 3 0 4 Pernambuco 1 0 0 Rio de Janeiro 2 1 7 Rio Grande do Norte 6 0 0 Santa Catarina 2 0 1 São Paulo 14 0 0 Total 41 7 17

Os casos de suspeita de gripe suína no Brasil aumentaram de quatro para sete segundo dados do Ministério da Saúde. Três são no estado de Minas Gerais, dois em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Segundo o Ministério, 41 casos estão sendo monitorados, em 13 estados.As 17 suspeitas foram descartadas após exames clínicos e laboratorias apontando que até agora no Brasil, não há circulação do vírus.Os casos considerados suspeitos são aqueles nos quais o paciente apresenta febre alta de maneira repentina e tosse, podendo estar acompanhadas de sintomas como dor de cabeça, dores musculares e nas articulações e dificuldade respiratória.Além disso, os sintomas devem ter aparecido até dez dias depois de o paciente ter estado em países que reportam casos da doença ou em contato com pessoas classificadas como casos suspeitos.