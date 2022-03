Defensoria Pública do estado será tema de audiência na Assembleia

Vlademir Alexandre Assembleia discutirá necessidade de aumento no número de defensores públicos no estado.

De acordo com informações do gabinete do deputado Walter Alves (PMDB), propositor da discussão, o estado possui apenas 19 defensores atuando, o que emperra o andamento de diversas pessoas que não têm condições de pagar pelos serviços de um advogado. Na Paraíba, por exemplo, a assessoria do deputado Walter Alves informa que 370 defensores estão á disposição da população.Além da morosidade que a falta de defensores acarreta aos processos, a lentidão também traz transtornos às pessoas que ficam sem poder se defender e, consequentemente, lotam ainda mais as carceragens, com problemas simples que poderiam ser solucionados rapidamente.A audiência pública ocorre na sala de audiências da Assembleia a partir das 9h30.