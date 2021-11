Sexta.disco retoma décadas passadas Festa passa a ser realizada na Olimpo Hermes a partir das 22h.

A festa Sexta.disco volta em 2009 com grande estilo com o DJ Luiz Couto, no Olimpo Hermes. Realizada sempre em uma sexta de cada mês, a noite começa a partir das 22h da sexta-feira (8).



No repertório, estará o melhor dos anos 70, 80, 90 e pop rock atual. Segundo a produtora Beta Queiroz, a festa é voltada para um público de quarentões.



“É mais voltada para as pessoas acima de 40 anos. Elas curtiram as antigas boates em Natal”, disse.



A produtora também ressaltou que o Olimpo prepara estrutura especial para a sexta-feira. “Eles vão montar a estrutura de uma boate, com segurança e um cardápio especial para a festa”.



Além da Olimpo, o evento recebe o apoio da Scala e do Nominuto.com.



Os ingressos estarão à venda na Scala (Midway Mall e Natal Shopping) a partir da segunda-feira (4) ao preço de R$ 25, com direito a uma dose de bebida.