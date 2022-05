Macuglia promove mudanças, mas ainda não definiu a equipe titular

Site do América Time rubro fez um coletivo proveitoso no estádio Machadão

O treinador promoveu algumas mudanças e, de certo modo, surpreendeu. No gol ele sinalizou com a volta de Rodolfo, mesmo tendo o goleiro Weverton uma atuação muito elogiada e segura no jogo em Campinas, derrota de 1 a 0 para o Guarani.Na defesa, duas modificações. Edson Rocha faz dupla com Marcelo Ramos, e Adalberto, zagueiro revelado no próprio América, que estava no banco, deve aparecer deslocado na lateral esquerda.No ataque Macuglia sinaliza com uma mudança, mas não confirma. Fábio Neves e Sandro Hiroshi disputa a vaga ao lado de Lúcio Curió. O treinador rubro deixa claro que vai fazer a opção por uma escalação bem ofensiva.Guilherme Macuglia, no entanto, revelou que definirá o time que irá iniciar a partida somente no dia do jogo, nesta sexta-feira (22). A notícia ruim fica por conta do desfalque do craque Souza, com dores no tornozelo, o jogador vinha realizando tratamento intensivo, mas infelizmente não foi liberado pelo departamento médico.Confira abaixo a lista dos relacionados para a partida diante do Paraná:1 – Weverton2 – Rodolpho3 – Thoni4 – Edson Rocha5 – Marcelo Ramos6 – Adalberto7 – Ricardo Oliveira9 – Everton Cezar10 – Jackson11 – Sandro Hiroshi12 – Guaru13 – Fábio Neves14 – Lúcio15 – Allisson16 – Alexandre Messiano17 – Luis Henrique18 – Helinho19 – Xavier