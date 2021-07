MP investiga venda ilegal de gás de cozinha

Fotos: Vlademir Alexandre

De acordo com o promotor, a lei permite a comercialização do gás em revendedores autorizados e nos caminhões das empresas de gás. Porém, as denúncias apontam os mercadinhos como os que mais descumprem a lei.“Vamos fazer um levantamento e se confirmada essas reclamações, os vendedores podem ter problemas com a polícia”, disse Sérgio Senna. Ele recomendou aos comerciantes que estão realizando venda ilegal, que de forma imediata, devolvam os produtos para evitar maiores problemas.O Ministério Público deve notificar ainda essa semana, o presidente do Sindicato dos Revendedores de GLP do RN para prestar maiores esclarecimentos sobre o caso.A portaria que instaurou o inquérito civil foi publicada na última quinta-feira (9), no Diário Oficial do Estado (DOE). O próximo passo é a vistoria nos pontos comerciais da cidade. Para colaborar na investigação, o promotor pretende contar com o apoio de órgãos como o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e da Policia Civil.