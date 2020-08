Funcarte esclarece gastos no carnaval de 2009

Isabela Santos César Revoredo: "É inaceitável que alguém questione o valor".

De acordo com a responsável pela Unidade Setorial de Administração e Finanças, Jane Heyre, "ainda tem pagamento pendente até a segunda-feira próxima". Ela confirmou que somente com os shows musicais foram gastos R$ 160 mil. "Acredito que o restante dos gastos seja publicado, no máximo, até a sexta-feira (13)", complementou.Para o presidente da Funcarte, César Revorêdo, é inaceitável que alguém questione o valor. "Não sei que tratamento é este que as pessoas aqui dão aos artistas potiguares. Foram quase 90 apresentações de grupos", justificou, ao lembrar que muitas das atrações são bandas com vários integrantes, como as orquestras de frevo.Supostamente, são os artistas que escolhem a empresa que possa os agenciar, mas a maioria aceita a sugestão da Prefeitura, que fez o pagamento por meio da empresa Alda Ferreira de Lima ME, que além de agenciar mão-de-obra, está apta a comercializar mercadorias que vão de produtos de limpeza a roupas, artigos esportivos e de colchoaria e suprimentos de informática.De acordo com a Junta Comercial, a empresa ainda realiza locação de automóveis e oferece serviços de cartografia e geodésia.Segundo o próprio represantante, Olívio Almeida, "o artista não tem muita opção". "A Funcarte é quem conhece os artistas e nos procura", disse.De acordo com a responsável pelo orçamento, Zizi Nelson, a contratação da empresa barateia os shows. Se os artistas fossem descritos como pessoas físicas, 31% do pagamento seriam descontados em impostos.Assim, a firma entra com a nota e os encargos e tributos que recairiam sobre o artista e a Capitania das Artes.

Ainda segundo Zizi Nelson, as notícias relacionadas à autenticidade da Alda Ferreira têm como único propósito "denegrir e derrubar a empresa". "Eu opero com essa empresa há muito tempo e não há nenhuma irregularidade", argumentou.Olívio Almeida (foto), apesar de ter achado o assunto "irrelevante", alegou que tem autonomia para realizar esse tipo de contrato, já que, ao ser contatada, a proprietária disse desconhecer a transação.Almeida também disse que esse tipo de atividade não é das mais lucrativas. "Existe um percentual destinado à empresa em torno de 10% para os impostos. Às vezes dá até prejuízo. O nosso apoio é cultural".

O representante alega o interesse na atividade deficitária porque "não deixa de ser uma propaganda" para a empresa, que tem como principal atividade o comércio varejista.