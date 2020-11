América tenta superar crise com uma vitória na Copa do Brasil Na primeira partida, o time rubro perdeu de 3 a 2, depois de estar vencendo e para seguir adiante precisa vencer por um placar simples de 1 a 0.

O América tenta afastar a crise que ronda o clube e insiste em não querer desaparecer do CT Abílio Medeiros. Apesar da repercussão negativa do empara em Mossoró, e da marcação de uma reunião para definição, provável, do novo treinador da equipe.



O grupo se volta para o jogo da volta contra o Confiança, nesta quarta-feira (17), no Machadão, em Natal, pela Copa do Brasil. Todos sabem da importância de uma vitória na competição para que sejam afastadas as nuvens negras trazidas pelos resultados do Estadual.



Na primeira partida, o time rubro perdeu de 3 a 2, depois de estar vencendo (de novo) e para seguir adiante na Copa do Brasil, precisa vencer por um placar simples de 1 a 0. Para os atletas o torcedor terá um papel determinante.



"O América depende só de si para se classificar e desde já eu faço um apelo ao torcedor, que compareça em massa ao Machadão. Com o estádio lotado e com o apoio de nossa torcida, temos tudo para conseguir a classificação", disse o matador Lúcio ao site oficial do clube.



No site do clube, sabendo da improtância da partida, até para que o plantel recupere a auto estima, a convocação é palavra de ordem, assim como a conscientização da motivação e do incentivo.





O site convoca ada família americana acomparecer em peso ao Machadão, e ter um comportamento de apoio total e irrestrito, assim como manter a vibração junto com o time durante os 90 minutos.



Alexandre fica



Em reunião realizada segunda-feira (16) com a diretoria e com o presidente do América, Dr. José Rocha, foi confirmada a permanência do volante Alexandre Messiano no time alvirrubro. Neste final de semana, circularam informações pela imprensa de que o jogador deixaria o clube.



Alexandre não acompanhou a delegação rumo a Mossoró, pois teve problemas particulares que foram entendidos pela diretoria alvirrubra.

.

Atraso nos ingressos



O América Futebol Clube, informa aos seus torcedores que ainda não estão disponíveis os ingressos para o jogo desta quarta-feira (18), contra o Confiança pela Copa do Brasil. O motivo do ocorrido deve-se ao atraso na entrega dos cartões por parte da empresa responsável pela fabricação dos mesmos.