Sandro treina e pode ser aproveitado na segunda rodada O meia participou de um trabalho especial com o preparador físico e pode ser a novidade na partida deste sábado contra o Figueirense.

A ótima notícia para os torcedores do ABC é que o meia Sandro, destaque da equipe no Estadual, maior aposta da equipe para a Série B, está recuperado de contusão e já treinando normalmente.



Sandro declarou que se sente bem, e que espera já se colocar à disposição do técnico Heriberto da Cunha para a partida deste sábado, diante do Figueirense.



O jogador, acompanhado do zagueiro Gaúcho e do meia Tiano, trabalhou forte em um treino de resistência e velocidade e condução de bola, comandado pelo preparador físico Vítor Barros.



Em seguida, ao final da atividade, Sandro realizou um trabalho de resistência especial, através de treinamento de posse de bola em campo reduzido.



“Nenhum atleta gosta de ficar muito tempo parado, e eu já estava a duas semanas longe dos treinos. Mas, graças a Deus estou bem melhor, tive uma boa recuperação e agora quero intensificar os treinos e se tudo correr bem, ficar à disposição do professor Heriberto da Cunha para a partida de sábado”, disse o meia ao site do clube.



O jogador Sandro vem fazendo muita falta ao time do ABC. Mesmo com Rodriguinho tendo atuado bem na sua função, o ex-cruzeirense é uma espécie de apoio em campo, aquele jogador em que os companheiros depositam muita confiança.



As saídas de Sandro e Simão quebraram o ótimo ritmo que o time alvinegro tinham alcançado ainda na disputa do Estadual.