Técnico do Figueirense aponta os principais adversários na Série B Roberto Fernandes destacou a tradição do Vasco, mas pediu atenção ao Atlético Goianiense.

Vasco, Bahia, Portuguesa, Ponte Preta e Atlético-GO. Para o técnico do Figueirense, Roberto Fernandes, esses são os principais adversários do time catarinense na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou a tradição do rival carioca, mas pediu atenção a um novato da segunda divisão.



"Nenhuma equipe tem o peso da volta maior do que o Vasco, pelo investimento, pelos atletas e pela camisa. Tirando o Vasco, uma equipe que vem muito consistente, e não é de hoje, é o Atlético-GO. Não é por acaso, que está na liderança", disse. O comandante alvinegro, no entanto, ressaltou que a competição pode ter surpresas.



"Principalmente na Série B, sempre tem surpresa. Portanto, deve pintar entre os quatro uma equipe que não está sendo citada. Um dos grandes pode ficar na parte de baixo", afirmou.



O Figueirense embarca na noite desta quinta-feira, às 19h50, para Natal. No sábado, às 16h10, o Alvinegro encara o ABC, no Estádio Frasqueirão, pela segunda rodada da Série B.



Fonte: Globo.com