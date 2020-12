Unimed: Antônio Araújo disse estar confiante em vencer a eleição

Fotos: Gabriela Duarte "Eu acho que a campanha já está decidida”, comentou.

Em entrevista ao Jornal 96 da, Araújo revelou o otimismo em relação a vencer as eleições do próximo dia 26 de março. Segundo ele, de acordo com as propostas de sua chapa, os cooperados já decidiram em torno de seu nome. “Acho que todos os cooperados que tiveram a oportunidade de ler as nossas propostas, já sabem em quem votar. Eu acho que a campanha já está decidida”, comentou.Sobre as constantes reclamações dos usuários, ele afirmou que pretende primeiramente melhorar em todos os pontos da Unimed o relacionamento com o usuário. “O usuário tem que ser bem tratado. Por exemplo, um usuário que vai marcar uma cirurgia, que entra numa enorme fila, com uma ficha 30, 40, 50, e está com sua família esperando por uma decisão para realizar sua cirurgia. Vamos dar prioridade ao cliente da Unimed”, garantiu o candidato.Antônio Araújo é médico infectologista do Hospital Giselda Trigueiro e está há mais de 20 anos na Unimed. Tem 59 anos e conta com excelente reputação no meio, qualidade que lhe fez ser escolhido como representante do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte.Com larga experiência administrativa, já foi diretor médico do Walfredo Gurgel, diretor do Giselda Trigueiro, coordenador médico da Fundação Hospitalar Monsenhor Walfredo Gurgel e secretário adjunto de Saúde do Estado.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta quinta-feira (19).