População espera por sangria da Armando Ribeiro

Fotos: Vlademir Alexandre

“Está subindo devagar, mas quero demais que sangre logo, porque só assim o movimento aumenta”, afirma a comerciante Francisca Batista da Silva, a “Dona Santa”, cujo restaurante fica às margens do reservatório, no município de Itajá.A sangria do açude atrai mais turistas e movimento todo o comércio das proximidades dos reservatórios, assim como também anima os agricultores, embora ainda haja preocupação com o excesso de chuvas que provocou as enchentes do ano passado.Porém, o otimismo é maior que o medo e a notícia da sangria do açude Beldroega e da proximidade da sangria do Mendubim (faltariam apenas alguns cm e o nível chegou aos 90%) anima a comerciante e outros moradores do local. Em 2008, eles viram as águas da Armando Ribeiro ultrapassarem em até 4,22 metros a altura dos sangradouros.Dos reservatórios do Estado monitorados pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, a barragem de Santa Cruz, no Apodi, está com 90% de seu volume. Esse reservatório comporta 600 milhões de m3 de água e é o segundo maior do Rio Grande do Norte. Já sangraram os açudes Beldroega e também alguns açudes da região Central e Seridó do Estado.A Armando Ribeiro Gonçalves tem capacidade para 2,4 bilhões de m3 e, de acordo com o levantamento da secretaria, contava até essa segunda-feira (2) com 83% de sua capacidade tomada pelas águas.